Reprodução: Instagram Roberta Miranda saiu em defesa de Cíntia Chagas

Roberta Miranda usou as redes sociais para avisar que prestou depoimento a favor de Cíntia Chagas , na última quarta-feira (23). A influenciadora denunciou o ex-marido, Lucas Bove, pelo crime de violência doméstica . Na legenda do vídeo, a musicista saiu em defesa da vítima.



"Meu depoimento, que embora [seja simples], mas o meu objetivo é acolher todas as mulheres como Cíntia Chagas. Não venham com a desculpa de “direita” ou “esquerda”. Aqui é sobre Mulheres que sofrem agressão física, verbal e de todos os gêneros! Mulheres não admitam, não se envergonhem de denunciar!". escreveu ela.

No registro publicado, Roberta Miranda detalhou como foi o seu depoimento: "Olá, meus amores. Estou saindo da delegacia da mulher. Vim dar um depoimento pequeno [sobre] o que eu ouvi, mas importante", iniciou ela.

A voz de "São Tantas Coisas", então, explicou que já havia presenciado o comportamento agressivo do deputado estadual. "Estou aqui pela Cíntia e por todas as mulheres. No dia do meu aniversário, toca o telefone e eu ouço o cidadão falar: 'Com que decote você está? Você está com a roupa que a gente combinou?'. E ela disse: 'Não'", detalhou.

Após isso, a artista chamou a influenciadora de canto e deu sua opinião sobre o momento. "Quando peguei na mão da Cíntia, ela estava gelada e tremendo. Não tinham casado, isso [há] dois anos. Eu disse: 'Cíntia, não gostei'", argumentou ela. "Vocês sabem que eu sou a favor de todas as mulheres. Repito, estou aqui pela Cíntia e por todas as Cíntias, porque homem não pode inibir a mulher, entendeu?", finalizou Roberta Miranda.

Nos comentários da publicação, Cíntia Chagas agradeceu o posicionamento da musicista: ''Obrigada, majestade".

Assista ao vídeo na íntegra:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .