Reprodução: X Leandro Lima no "Lady Night"

Leandro Lima participou do " Lady Night ", na última quarta-feira (23) . O ator deu detalhes a respeito de um acidente que sofreu quando morava na Itália para a carreira de modelo. Em conversa com Tatá Werneck, ele explicou que foi atropelado por um ônibus durante a sua estadia no país .



"Eu fui atropelado por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Todo mundo me pergunta: 'Estava bêbado, de ressaca? Era de madrugada?'. E, não: era oito da manhã, eu estava indo para o trabalho, e acordei no hospital", revelou.

Ele, então, disse que seu rosto ficou gravemente ferido. "Eu fui mexer a minha língua, dentro da boca. Ela estava do tamanho dessa caneca [apontou para o objeto do cenário]. Foi uma fratura no [osso] zigomático, e ficou muito inchado. Quebrei a cara, literalmente", afirmou o modelo.

O ator é casado com Flávia Lucini, ex-Victoria's Secret. Em certo momento do programa, Leandro Lima relatou que Leonardo Dicaprio já entrou em contato com sua esposa. "Prezado, Leonardo, venho dizer que Flávia já passou dos 25. [Ela] não te interessa mais", ironizou o artista ao referenciar o gosto do protagonista de "Titanic" por mulheres mais novas.

