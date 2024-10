Reprodução Roque, do SBT, aparece pela primeira vez após acidente; veja vídeo

O ex-assistente de palco de Silvio Santos, Roque , foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o tratamento de um tumor benigno no cérebro. Segundo o filho do comunicador, Sérgio , ele segue em quadro estável.



As informações sobre a internação de Roque foram divulgadas nesta quinta-feira (24) pelo Portal Léo Dias . O ex-sbtista foi internado em maio deste ano após descobrir um tumor benigno no cérebro. Entretanto, o estado de saúde de Roque teria piorado nesta semana, com sua esposa o levando ao hospital.

Sérgio diz na entrevista: "Meu pai está vindo a quase um ano muito debilitado, não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido. Então minha mãe o levou pro hospital onde foi direto pra UTI, onde vem fazendo todos os exames. O estado dele hoje é estável".

Após a morte de Silvio Santos em agosto, Roque emocionou os seguidores ao publicar uma homenagem no Instagram ao ex-chefe: "Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas".

Ele completa a publicação: "Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz... Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida”.

