Reprodução/Instagram - 17.03.2024 Luana Piovani desabafa e revela audiência contra Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani , de 48 anos, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para detonar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby , de 36 anos. O motivo da treta foi que o atleta cancelou um compromisso com os filhos sem avisar antes. Luana e Pedro são pais de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.



Nos Stories do Instagram, a atriz começa: "Vamos falar sobre respeito, consideração e amor. Porque amor é um sentimento que tem vários dentro dele para ser considerado amor. Você acha que existe amor sem respeito? Aí não chama amor, chama carinho".

Então, Luana desabafa sobre a atitude do surfista: "Minha filha chegou azul de vontade de pegar meu celular porque era para o genitor chegar hoje. Já fiquei tensa. A vida é cheia de surpresas e nós tempos muitos compromissos nessa vida de adulto. Podem acontecer muitos imprevistos, coisas podem ser marcadas e desmarcadas. Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? Alguém ligou para avisar que não veio? Daqui a pouco chega o outro [filho] do futebol. Mais uma frustração, uma decepção, tristeza e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento".

Segundo a loira, Pedro Scooby deveria ao menos ligado apara avisar que não conseguiria ir visitar os filhos, que moram em Portugal: "É muito triste e eu sei que deve ter um monte de mulher falando: 'ele vai depois, ele paga pensão, ele vai trabalhar'. Que régua baixa. Eu tive que chamar e explicar que não se faz avisando. Ela não pode ter esse tipo de atitude. Toda vez que ela não for cumprir, tem que avisar. Vou ter que passar essa lição ou eles vão naturalizar a falta de comprometimento e de satisfação, como se o mundo girasse em torno do umbigo dos que não cumprem o que prometem".

Ela então finaliza dizendo que o ex-marido continua imaturo e afirma que o surfista não tem consideração pelos demais a sua volta: "Tão divertido, ama tanto essas crianças. Pra mim, amor é um bocado de coisa junta. É cuidar de longe. Aliás, Lacan explicou que amar é dar o que não se tem. Eu venho aqui dividir com vocês isso porque não tenho medo de mordaça. Até porque eu estou com a voz do povo porque não minto. Segue sem aprender, sem amadurecer, sem respeitar o seu semelhante. Tem consideração? Não tem".





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp