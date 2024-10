Reprodução Deborah Secco afirma que nunca deu beijo técnico





Deborah Secco desabafou sobre alguns problemas amorosos que teve durante os relacionamentos da sua vida. Em um bate-papo no programa Saia Justa , exibido pelo GNT, a atriz falou que, apesar das mágoas, aprendeu muito com as desilusões amorosas.





"Faço listas do que preciso melhorar, de onde estava e onde estou. Me escolhendo mesmo, porque não fui escolhida muitas vezes, fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes. Todos os meus relacionamentos eu fui não escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu é maravilhoso. Não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém", disse.

Ela explicou que demorou muito e amadurecer a ajudou muito nesse processo. "A mulher que eu sou, eu construí nas minhas dores, não nas minhas alegrias. Foram nas minhas derrotas e não nas minhas vitórias", comunicou.

Solteira

A atriz está solteira desde o fim de seu relacionamento com Hugo Moura . Os dois ficaram juntos por 9 anos e são pais de Maria Flor , de 8 anos. Secco anunciou o fim da relação em abril desse ano.

"Sim, estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", declarou a equipe da artista.