Ator pornô detona Andressa Urach e diz ter vivido relacionamento abusivo: 'Coisa pesada'





Andressa Urach está lavando a roupa suja online. Um mês após anunciar o término de sua relação com Lucas Ferraz , Andressa desabafou sobre o fim do romance nas redes sociais e trocou acusações com o ex-namorado.

O casal começou a namorar em fevereiro deste ano, após se conhecerem em uma gravação pornô, já que ambos são criadores de conteúdo para OnlyFans e Privacy. Já no dia 28 de setembro, Andressa revelou o fim do relacionamento com o ator no Instagram, admitindo que o namoro se encerrou por causa de ciúmes da parte dela.





“Gente, sério, eu surtei várias vezes”, disse ela. “Nas nossas gravações, eu tive crises de ciúmes e isso estava me fazendo muito mal”.

“Eu desejo o melhor pra ele, foram momentos maravilhosos que a gente viveu. Quando a gente ama de verdade, a gente deixa a pessoa livre, e eu não poderia impedir o sucesso dele. Seria até egoísmo da minha parte”, continuou.

Porém, o clima amigável entre os dois acabou. Nessa quarta-feira, 23 de outubro, Urach teve uma grande discussão com Lucas através do WhatsApp e divulgou os prints da conversa no Instagram Stories. No papo, ela acusa o ex de ter se aproveitado de seu dinheiro (já que ela deu um carro e mesada de R$ 10 mil ao astro pornô durante a relação) enquanto ele a acusa de ter feito a vida dele um “inferno” por causa de ciúmes.

“Tenho extrato mensal para provar que te sustentava, eu provo o que falo. Inclusive, você tem que me pagar o seguro do carro que te dei, já que a mãe aqui é tão ruim, né? Já que te dei um Jetta blindado. Se não me pagar o seguro do carro, vou cancelar…”, disse Andressa nas mensagens.

“Jogou na minha cara que eu não fazia mais que obrigação de te sustentar. A mamãe cansou de bancar macho. Agora paga de rico, com a mamãe dando a periquita aqui para pagar as dívidas que fiz com você no meu cartão. Fácil, né?”, continuou. “Ostentar que é rico com dinheiro dos outros é bom, né? Cuidado, meninas, gigolô na área!”

Além disso, Andressa afirmou que Lucas ficou publicando fotos com outra ex-namorada dele para provocá-la.

“Não tem nem vergonha na cara de postar vídeo com a ex para me provocar… Só esqueceu de contar que você é o outro da história, que ela é casada e que vocês tinham um caso? Se enxerga, bebê, não provoca a mamãe aqui. Acorda, você é um objeto na mão dela”, apontou.

“Tem mais coisa, mas por enquanto é isso. Já avisei para não me provocar. Cansei de ser boazinha, palhaçada. Eu sempre passo como ruim nas histórias dos meus términos e nunca conto o que passei”, adicionou. “Me paga então as dívidas que fiz com você e sua família, aí não vou precisar ser putiane para pagar”.

A resposta de Lucas Ferraz

Lucas também usou as redes sociais para dar usa versão da história, realizando uma sessão de perguntas e respostas com os fãs no Instagram Stories. Em seu relato, Ferraz afirmou que Urach está mentalmente instável.

“Acho que, quanto mais o tempo está passando, mais eu vejo as atitudes e menos amor eu tenho [por ela]. Infelizmente foi assim que foi destruído o relacionamento”, iniciou. “Só quero que ela viva a vida dela bem, e que não lembre de mim. Deixa eu viver a minha vida. Não adianta nada falar que está tudo bem e querer afetar a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente”.

“Acho que, quando a pessoa tem caráter e boa índole, ela vê as atitudes boas que a pessoa fez por ela. Mas acho que essa parte foi esquecida, né?”, disparou. “Ainda mais com as últimas declarações dela, que me surpreenderam, por ser uma pessoa totalmente contra o que ela prega hoje. Então, assim, eu não fico com uma pessoa desse jeito. Ficou abusivo”.

O ator pornô também rebateu as acusações de que “se aproveitou” da estrela.

“Não é ‘cuspir no prato que comeu’, é realmente ver outra pessoa”, garantiu. “Não estou aqui para expor ninguém. Acho que, uma pessoa que está controlada e sabe lidar com as situações, não tem o comportamento estressante daquele jeito. Eu acho que é uma mudança de clima, de diálogo, muito rápida. Ela precisa de um pouco mais de autocontrole”.

“Não tenho nenhum ódio ou raiva dela, nunca fiz mal a ela em nada, e, ainda assim, estou sendo acusado de ter feito. Na verdade, tentaram fazer [mal] para ela e eu levo a culpa porque, teoricamente, eu estaria junto. Acho que ela precisa repensar antes de acusar alguém”, concluiu.