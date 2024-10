Reprodução: Instagram Kylie Minogue

Kylie Minogue anunciou um show no Brasil da "Tension Tour", atual turnê da cantora australiana . A passagem da voz de "Can't Get You out of My Head" será em São Paulo, no dia 15 de agosto de 2025.

Ela se apresentará no Ginásio Ibirapuera e cantará as músicas de seu mais recente trabalho, o "Tension II". O projeto foi lançado no dia 18 de outubro e possui 13 faixas. Além disso, nomes como Bebe Rexha, Tove Lo, The Blessed Madonna, Diplo, Orville Peck e Diplo estão entre os colaboradores do álbum.

Os ingressos estarão disponíveis para o público geral a partir do dia 28 de outubro (segunda-feira), às 10h, de maneira remota. A pré-venda digital acontece no mesmo horário, mas na próxima sexta-feira (25). Já para aqueles que vão comprar presencialmente, a bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) irá abrir às 11h.

Serviço : o show acontecerá no dia 15 de agosto de 2025. A abertura dos portões está prevista para às 16h. A apresentação está marcada para às 21h. Local : Ginásio Ibirapuera. Endereço : Rua. Abílio Soares, 1300 - Paraíso, São Paulo - SP. Classificação : 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, podem comparecer ao evento, mas apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preços dos ingressos

Para o show da dona do hit "Padam", há 7 tipos de ingressos. A cadeira superior lateral irá custar R$ 395 reais (meia entrada) e R$ 790 (inteira). Já a cadeira superior central sairá no valor de R$ 440 (meia-inteira) e R$ 880 (inteira).

A cadeira inferior lateral irá valer R$ 540 (meia entrada) e R$ 1080 (inteira). A cadeira inferior central custará R$ 590 (meia entrada) e R$ 1180 (inteira). A tribuna sairá pelo valor de R$ 625 (meia entrada) e R$ 1350 (inteira).

Outras opções são a " cadeira II " e a " cadeira I ". A primeira categoria valerá R$ 675 (meia entrada) e R$ 1350 (Iinteira). Já a segunda, que será a mais cara do evento, custará R$ 740 (meia entrada) e R$ 1480 (inteira).

