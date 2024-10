Crédito: People/YouTube Jack Merril

Jack Merrill contou, em primeira mão à revista People , sobre o momento assustador que viveu em uma noite de 1978. O ator, que já atuou em séries como "Law and Order" e "Grey's Anatomy" revelou que foi sequestrado e estuprado pelo serial killer John Wayne Gacy .

O ator começou o relato lembrando que a interação dos dois se deu a partir de uma carona. "Eu nunca tinha entrado no carro de ninguém antes, mas eu tinha a sensação de que se ele achava que eu era diferente das outras pessoas que ele tinha pegado, então eu deveria continuar com isso", argumentou.

"Ele parou perto da rampa da Kennedy Expressway e perguntou se eu já tinha usado "poppers". Ele pegou uma garrafa marrom, jogou um pouco de líquido em um pano e enfiou no meu rosto", detalhou ele. "Eu desmaiei e, quando acordei, estava algemado. Eu vi a saída para Cumberland na via expressa, perto do aeroporto, e a próxima coisa que eu soube, estávamos do lado de fora da casa dele", acrescentou ele.

Artista detalhou o momento do crime

Merrill, então, descreveu a cena da noite em que foi abusado: "Tínhamos cerveja, e ele tinha uma maconha forte, e então ele colocou as algemas de volta e me arrastou pelo corredor. Ele colocou uma engenhoca caseira em volta do meu pescoço", iniciou.

"Tinha cordas e polias, e passava pelas minhas costas e pelas minhas mãos algemadas de uma forma que se eu lutasse, eu engasgaria. Eu lutei em um ponto e comecei a perder ar", complementou. "Ele enfiou uma arma na minha boca. Então ele me estuprou no quarto. Eu sabia que se eu lutasse com ele, não teria muita chance. Eu nunca surtei ou gritei. (...) De repente ele disse: 'Vou te levar para casa'", finalizou o ator.

"Quando cheguei em casa, joguei o número no vaso sanitário e tomei um banho. Não chamei a polícia — eu não sabia que ele era um assassino na época [...]", disse; "Fiz um pacto comigo mesmo de que superaria isso. Não deixaria minha felicidade naquela casa", recordou o artista.

John Wayne Gacy Crédito: Reprodução/NY Post/ Des Plaines Police Dept

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .