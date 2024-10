Reprodução: Instagram Fernanda Montenegro, Glória Menezes e Tony Tornado

Três atrizes veterenas celebraram mais um ano de vida no mês de outubro! Enquanto Rosamaria Murtinho chega aos 92 anos, nesta quinta-feira (24), Gloria Menezes completou 90 anos no último sábado (22), Fernanda Montenegro comemorou os 95 anos na última quarta-feira (16). Para chegar aos quase 100 nos com saúde, é preciso manter uma rotina o mais saudável possível para que se possa usufruir da vida com mais qualidade ao longo dos anos dos anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, atividades físicas podem ajudar na redução de sintomas como a ansiedade e a depressão. Além disso, a realização de exercícios também pode ajudar na coagnição - capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento-, fazendo com que as pessoas idosas tenham uma memória mais ativa. Essas práticas ajudam na saúde mental e melhora a autoestima, e dos sentimentos relacionados à solidão.

Confira a lista que o iG Gente preparou de 9 famosos que são quase centenários:

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça estão juntos desde 1959. Os atores possuem, respectivamente, 92 e 93 anos. A atriz complera hoje 92 anos. Um de seus papéis principais é a novela "Pantanal", de 1990. Já o artista protagonizou o filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos".

Laura Cardoso é uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. A veterana tem 97 anos e faz aniversário no dia 13 de setembro. Entre as novelas que participou estão: "O Outro Lado do Paraíso" e "A Dona do Pedaço".

Já o ator Ary Fontoura tem 91 anos e comemora mais um ano de vida em 27 de janeiro. Um de seus papéis mais emblemáticos foi na obra "A Favorita".

Tony Tornado também integra na lista das celebridades quase centenárias. Ele tem 94 anos e celebra o seu nascimento no dia 26 de maio. Othon Bastos, seu colega de profissão, está com 91 anos e faz aniversário em 23 de maio.

Lima Duarte e Nathalia Timberg são dois dos atores veteranos que passaram por inúmeras novelas da TV Globo. Ele possui 94 anos e comemora a passagem do tempo em 29 de março. E a atriz tem 95 anos e completa mais um ano de vida no dia 05 de agosto.

Berta Loran , atriz polonesa-brasileira, tem 98 anos. A veterana nasceu no dia 23 de março e é conhecida principalmente pela sua atuação na obra "Escolinha do Professor Raimundo".

