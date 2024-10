Instagram Key Alves aproveita dia de Sol com namorado e comemora seis meses juntos

A jogadora de vôlei e ex-participante do "Big Brother Brasil" Key Alves , de 24 anos, compartilhou nas redes sociais um carrossel de fotos para comemorar os seis meses de namoro com o cantor Bruno Rosa , de 27 anos.



Nas fotos, Key aparece deitada em uma espécie de colchonete rosa, que está flutuando em um rio. Ao fundo, é possível ver uma lancha, dando a entender que o casal parou nesta parte para aproveitar o dia de Sol e mergulhar nas águas esmeraldas. Bruno, por sua vez, está dentro da água, dando um beijo na amada.

O que chamou atenção dos seguidores foi o corpão da atleta, que ostentava o bumbum para cima, com um biquíni fio-dental preto, além de um chapéu de cowboy.

Na legenda, a musa escreveu: "Me and you 🌹 6 month. 23/10". Em uma tradução livre, ela escreveu: "Ele e eu. Seis meses. 23 de outubro", fazendo alusão a data de comemoração dos seis meses de namoro.

Veja as fotos

Nos comentários, os seguidores a elogiaram. Uma pessoa escreveu: "Key você está melhor fase da sua vida, quem diria que a vida ia mostrar esse homem maravilhoso, Bruno". Outra acrescentou: "O amor bateu na porta, que sorte para Bruno e Key".

