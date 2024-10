Reprodução: Instagram Viih Tube

Viih Tube está nas últimos momentos de sua segunda gravidez, fruto do relacionamento com Eliezer - eles já são pais de Lua, de um ano. Em conversa com a Universa, a influenciadora desabafou sobre maternidade, autoestima e ainda fez revelações da vida sexual durante a gestação.

Autoestima

A ex-BBB, que está à espera de Ravi, contou a respeito de como se sentiu após o nascimento de Lua, sua primeira filha. “A mudança do meu corpo também me assustou muito. Eu tinha 56 kg e fui para 82 kg. É muita coisa, ainda mais para alguém baixinha como eu, que tenho 1,58m”, iniciou.

“Eu olhava e me perguntava o que tinha acontecido. Eu comia certinho, sempre cuidei da minha saúde [...] Eu não queria deixar como estava, mas também não era o momento de me preocupar tanto com isso. Tinha uma criança pequena, estava exausta e com muita fome por conta da amamentação. Fui aos poucos”, relatou ela.

Vida sexual

Segundo a artista, a gravidez dificulta o sexo. “Transar grávida, então, é uó. Não sei como as grávidas gostam de transar”, opinou a jovem “Às vezes eu tenho tesão, libido, mas nunca vai ser a mesma coisa. É um desconforto e dá uma insegurança, e é normal esse processo”, acrescentou.

Maternidade

Para Viih, ser mãe tem suas dificuldades, mas o resultado final é positivo. “Entendo as mães que dizem amar seus filhos, mas não gostarem da maternidade. Mas não é algo que eu diria. Eu amo ser mãe e gosto da maternidade”, assumiu ela.

“Amo a rotina com a criança — dar comida, o banho, e ter a responsabilidade da criação. Amo o propósito que isso me dá [...] Isso não me assusta. Hoje, nem consigo me lembrar de como era minha vida antes”, confessou ela.

“Achava que era feliz, mas agora minha vida faz sentido. Levanto da cama com muito mais energia para trabalhar, porque sei que é também pelos meus filhos”, concluiu a influenciadora.

