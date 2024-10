Divulgação Tieli Azambuja

Coroada como vice Miss Bumbum 2024, Tieli Azambuja, de 29 anos, não quer seguir os mesmos passos que Andressa Urach. A gaúcha, natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ainda enfatizou que não pretende entrar em plataformas de conteúdo adulto e erótico como a antecessora.





“Eu me inspiro muito na história da Andressa, mas não quero seguir os mesmos passos dela. Ela fez muitas coisas que geraram polêmica e que não fazem parte dos meus objetivos”, pontuou a musa do Grêmio.





Já em relação à produção de conteúdo adultos, em redes como OnlyFans e Privacy, Tieli afirma que não tem o objetivo de seguir essa trajetória. "Já me procuraram, mas eu deixei claro que não é o que eu quero. Prefiro focar no mundo fitness, ser uma referência como influenciadora nessa área. Não tenho interesse em conteúdos desse tipo”, comentou.





“O conteúdo adulto te expõe demais, e muitas portas não se abrem quando você segue esse caminho. Onde eu quero chegar, ser atriz de conteúdos adultos não é o caminho”, argumentou ela.





O que pensa sobre outras celebridades?

Embora tenha afirmado que não quer entrar em contas de conteúdo adulto e erótico, Azambuja admite que "não tem nada contra" famosos que optaram por este caminho.





“Nada contra quem faz, cada um sabe qual é o seu melhor caminho, mas eu sei que tenho outros talentos, além disso", reiterou. Andressa Urach, MC Mirella, Key Alves, Hadson Nery e Thomaz Costa são alguns dos artistas que já tiveram contas nestes tipos de plataforma.

Influenciadora fitness

Nas redes sociais, a vice Miss Bumbum 2024 já é conhecida por compartilhar a rotina de treinos físicos intensos, além de publicar os bastidores da alimentação balanceada. Personal trainer, nutricionista, nutrólogo, terapeuta e fisioterapeuta são alguns dos profissionais que a acompanham na prática de exercícios e na formação do cardápio alimentar.





“Meu dia a dia é cheio de dedicação e disciplina. Meus treinos são intensivos, e tenho o apoio de uma equipe completa que me auxilia em cada etapa”, explicou ela, que tem se dedicado à hipertrofia, que, de modo geral, foca no desenvolvimento de massa muscular.





'Dedicação e autoconhecimento'

São com estes dois termos que Azambuja define a trajetória durante o concurso em que saiu com o título de vice-campeã. “Foi desafiador e importante. Me dediquei muito para conquistar este título e, ao longo do processo do concurso, me autoconheci, me descobri e passei a me admirar mais", avaliou.





"Tive uma evolução significativa tanto no pessoal como no profissional. O concurso em si te traz muito reconhecimento e visibilidade, e estou sabendo aproveitar cada uma delas. Foi meu primeiro título nacional, e vou honrar isso com orgulho, determinação, garra e foco”, detalhou.

