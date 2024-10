Reprodução YouTube Cena de 'Babygirl', estrelada por Nicole Kidman

Após estrelar "De Olhos Bem Fechados", Nicole Kidman, de 57 anos, voltará às telonas com um novo filme repleto de momentos sensuais. A artista, inclusive, entregou que precisou parar 'interromper' as gravações do longa para não ter "um orgasmo".





As declarações foram dadas em entrevista ao "The Sun". "Houve uma enorme quantidade de compartilhamento e confiança e depois frustração. É como: 'Não me toque'. Houve momentos em que estávamos filmando em que eu estava tipo: 'Não quero mais ter um orgasmo'.", brincou.





"Não chegue perto de mim. Eu odeio fazer isso. Não me importo se nunca mais for tocada na minha vida! Já superei. Estava tão presente o tempo todo para mim que era quase como um esgotamento", acrescentou ela, que foi premiada pela atuação no filme, exibido de forma exclusiva no clássico Festival de Cinema de Veneza.





Como cenas quentes foram gravadas?

De acordo com Kidman, um coordenador de intimidade esteve presente durante os ensaios e as filmagens das sequências eróticas. Além disso, a vencedora do Oscar afirmou que a presença de uma diretora mulher também auxiliou o processo de gravação.





Sobre o que é o filme?

Casada, Romy (Nicole Kimdman) é uma CEO que vê a vida amorosa virar uma verdadeira bagunça quando começa um caso extraconjugal com um estagiário da empresa que gerencia. Além da insegurança em ser descoberta pelo marido, a empresária teme que a carreira seja destruída caso a traição venha à tona. A direção é de Halina Reijn.

