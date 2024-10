Divulgação Bruna Dias, Miss Bumbum, revela ser vítima de 'naturalfobia'





“Em um meio onde o padrão é ter o corpo esculpido por intervenções cirúrgicas, ser natural é quase um crime”, desabafa Bruna Dias, influenciadora e atual Miss Bumbum , de 28 anos, que diz estar sendo vítima de “naturalfobia”, termo utilizado para identificar o preconceito contra pessoas que não se submetem a cirurgias plásticas.

A jovem levanta a bandeira da importância de preservar a autenticidade, mas apesar de não ser contra procedimentos estéticos, optou por não realizá-los, o que, em sua opinião, acaba atraindo críticas frequentes. “As pessoas olham para o meu corpo e acham que ele precisa ser modificado para ser considerado bonito.”

As críticas vão além disso. Bruna revelou que, em várias ocasiões, já foi questionada sobre o motivo de não realizar lipoaspirações, implantes e outros procedimentos populares entre suas colegas de profissão.

Ela ainda relatou que perguntas como: "Como conseguiu vencer sem silicone ou preenchimentos?" são frequentes, com muitas pessoas duvidando que seu corpo esteja à altura dos padrões exigidos pela indústria.









"Elas não acreditam que eu possa ser Miss Bumbum de verdade, sem ter passado por uma clínica de estética. É como se só fosse possível ter um corpo bonito com cirurgias.”

Nas redes sociais, os comentários questionando a ausência de cirurgias estéticas se tornaram cada vez mais frequentes e diretos. Como forma de lidar com as críticas, Bruna decidiu se pronunciar publicamente, escrevendo uma carta aberta na qual reflete sobre as dificuldades de seguir sua própria escolha em um meio onde os procedimentos invasivos são altamente valorizados.

“Recebo mensagens de mulheres que dizem se inspirar em mim. Elas me agradecem por mostrar que é possível ser bonita e confiante sem cirurgias. Isso me motiva a continuar sendo eu mesma”, celebrou. “Manter um corpo natural exige mais de mim do que apenas ceder às cirurgias, mas todo o esforço vale a pena.”

E não será as críticas que irá fazer ela ceder à pressão, apesar dos julgamentos. “Meu corpo deveria ser o que as pessoas esperam de uma Miss Bumbum, mas paciência. Eu venci sendo quem sou, e é assim que vou continuar. Não tenho nada contra quem faz plásticas, mas o meu corpo conta a minha história, e eu sou feliz com ele do jeito que é”, finalizou.









