Rodrigo e Roger Moreira , filhos de Cid Moreira, estão sendo acusados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de supostamente terem mentido ao afirmar que Fátima Sampaio , viúva de Cid Moreira , se apropriou indevidamente do patrimônio do apresentador.

Nesta segunda-feira (21), a defesa entrou com um pedido de arquivamento da denúncia. De acordo com informações exclusivas obtidas pelo F5, Angelo Carbone, advogado dos filhos de Cid Moreira, alega que o inquérito não possui fundamento.



Para suspender a ação penal, a defesa ainda irá entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça. "O fato de meus clientes serem indiciados não quer dizer que são condenados. Esse inquérito apareceu do nada".

Angelo também expliocu que, em teoria, as testemunhas e provas apresentadas por ele não foram devidamente consideradas no processo.

Roger, filho de Cid Moreira, afirmou em seu depoimento que soube que Fátima teria maltratado o apresentador, fornecendo comida estragada e passando o dia fora de casa. Ele também mencionou que ela teria se envolvido em casos extraconjugais.

Advogado de Fátima

"Em razão da inconsistência das provas apresentadas, foi apurada a prática de denunciação caluniosa por parte dos filhos, sendo ambos denunciados pelo Ministério Público por tais atos", alega Davi de Souza Saldaño, advogado de Fátima. Ele ainda afirma que todas as alegações feitas contra sua cliente são falsas e nega os maus-tratos ao apresentador.









