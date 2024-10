DA REDAÇÃO No Rock in Rio, Bruna Marquezine usa bota que é tendência do momento

A atriz Bruna Marquezine chocou os seguidores ao surgir sensual no novo teaser da série "Amor da Minha Vida" , na última sexta-feira (4). A produção original do serviço de streaming Disney+ tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.

A série é protagonizada por Bruna e Sérgio Malheiro, que interpretam os melhores amigos Bia e Victor. Nos dez episódios, eles compartilham confidências e frustrações amorosas.

O personagem de Sérgio enfrenta a monotonia de um relacionamento antigo. Já Bruna vai acumular namoros curtos e estará desacreditada no amor.

Além dos protagonistas já citados, a produção contará com um elenco formado por: Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abrahão — esposa de Sérgio Malheiros na vida real —, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratillieri, Bruna Spínola, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Um destaque vão para as participações especiais, com Fernanda Paes Leme e João Guilherme, namorado de Bruna na vida real.

A direção é feita à quatro mãos, com Bruna dividindo com René Sampaio, diretor de "Eduardo e Mônica" e "Faroeste Caboclo". O cineasta disse em uma nota divulgada à imprensa que como foi o processo de direção ao lado da atriz: "Senti desde o primeiro contato que, além do trabalho como atriz, ela tinha muito para contribuir criativamente nessa série."

Bruna afirma: "Codirigir foi delicioso, divertidíssimo. Essa ideia surgiu quando o projeto foi apresentado para mim lá atrás. René Sampaio, nosso diretor, muito generoso, disse que achava que eu tinha total capacidade".

A série tem data de estreia para o dia 22 de novembro. Veja o teaser:





