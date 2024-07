Reprodução/Instagram O artista brasileiro Welker Maciel encontrou Nicole Kidman durante Olimpíadas em Paris

O influenciador Welker Maciel viralizou nas redes sociais após compartilhar um registro de seu encontro inusitado com a atriz Nicole Kidman. O brasileiro, que está em Paris para assistir às Olimpíadas, estava acompanhando a competição de skate, quando a estrela de Hollywood chegou sorridente, se sentando na fileira a frente da que ele estava.

Simpática, a atriz sorria e acenava para o público enquanto torcia pelas atletas, com direito até a um “ola” junto ao resto da torcida. “Eu tava tremendo, quase não consegui tirar a foto. Muito aleatório, mas agora tenho uma fotinha com a fuck*ng Nicole Kidman”, escrevei Welker na legenda do vídeo.

Welker disse ter 'quase infartado' quando pediu para tirar foto com a atriz Reprodução/Instagram

"Quando o pessoal começou a fazer a ola, na primeira ela não fez, ficou mais quietinha”, disse o influenciador, ao comentar sobre o comportamento da atriz para o g1. “Mas depois fizeram mais cinco vezes e ela fez, dando gritinho. A gente amou aquilo, foi muito legal!”

“Quando ela levantou para ir embora, a gente pediu para tirar a foto. Sempre muito educada, com um sorriso. Já adorava ela e agora fiquei ainda mais apaixonado”, continuou o influenciador, ressaltando que, apesar da fama, Nicole não estava em uma área reservada.

"Ela estava realmente no meio da galera. Eu vi ela subindo e falei pra minha amiga: 'Meu Deus, Nicole Kidman!'. Fiquei olhando de longe. Quando ela entrou na fileira, bem na nossa reta, a gente ficou doido", relembrou.

"Na hora que ela sentou na nossa frente, meu amigo, que é bem cara de pau, já jogou para ela: 'Nicole, come to Brazil'. Aí ela virou para trás e agradeceu. Eu perdi a dicção na hora, minha mão estava tremendo com o celular. Só consegui falar 'You are beautiful' e ela disse ‘obrigada’ e mandou um beijinho", completou o influenciador, que está em Paris a convite de uma marca.