Ator pornô detona Andressa Urach e diz ter vivido relacionamento abusivo: 'Coisa pesada'

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach , de 37 anos, não gostou das acusações feitas pelo ex-namorado, o ator pornô Lucas Matheus Ferraz, de 25 anos, que afirmou que vivia em um relacionamento tóxico com a loira. A musa utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para rebater as acusações e expor que o ex possui dívidas em seu nome.



O término do relacionamento aconteceu em setembro. Nos Stories do Instagram, a influencer afirma que optou por manter distância de Lucas nas redes sociais, mas que iria expor as dívidas que o ex fez no seu nome durante o namoro.

No exposed, Andressa publicou prints em que o casal aparece discutindo por ciúmes, que teria motivado o término. Andressa então cobra o ex-namorado das dívidas no seu cartão de crédito: "Me paga então as dívidas que fiz com você e sua família, aí não vou precisar ser putiane para pagar", afirma a loira na mensagem.

"Tenho extrato mensal para provar que te sustentava, eu provo o que falo, que bebe? Inclusive, você tem que me pagar o seguro do carro que te dei, já que a mãe aqui é tão ruim né, já que te dei um jeta blindado, se não me pagar o seguro do carro vou cancelar... Jogou na minha cara que eu não fazia mais que a obrigação te sustentar, a mamãe cansou bebê de bancar macho, agora paga de rico, com a mamãe aqui dando a prikita aqui para pagar as dívidas que fiz com você no meu cartão... fácil né... a putiane paga!!!".

Em outro Story ela continua: "Ostentar que é rico com o dinheiro dos outros é bom né... avisei para não provocar... cuidado meninas gigolô na área, que a putiane aqui vai ter que dar a pirikita para pagar as dividas do cartão kkkkk".

"Não tem nem vergonha na cara postar vídeo com a ex para me provocar... hahaha... Só esqueceu de contar que você é o outro da história? Que ela é casada e que vocês tinham um caso???? Que ela é daqui de Porto Alegre. Se enxerga bebê... não provoca a mamãe aqui... acorda, você é só um objeto na mão dela, a mamãe aqui te bancou e é a ruim da história... talvez agora a tua ex foda kkkk, ache que você tá rico e largue o marido corno dela para ficar com você fodão", afirma.

Ela finaliza o pronunciamento: "Cansei de ser boazinha, palhaçada. Eu sempre passo como ruim nas histórias nos meus términos e nunca conto o que passei... vai pra puta que o pariu que o justo não se justifica, justifica sim e ainda com provas!!!".

