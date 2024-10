Mayra Dugaich Madonna completa 66 anos e compartilha novas fotos no Instagram

A cantora pop Madonna , de 66 anos, chocou seus seguidores nesta terça-feira (22) ao compartilhar alguns cliques ousados em seu Instagram. A loira apareceu nas imagens se preparando para fazer uma refeição . Entretanto, o que chamou atenção foi o fato da artista estar maquiada e fazendo um topless.



Nos cliques, Madonna está usando apenas um grande colar, que se destaca nas imagens, e um pano branco para tampar os seios.

Veja as fotos



Madonna compartilhou momento em que comia sem roupas Instagram Madonna compartilhou momento em que comia sem roupas Instagram Madonna compartilhou momento em que comia sem roupas Instagram





Ensaio póstumo

A artista recentemente virou assunto após compartilhar nas redes sociais um ensaio póstumo, em que exibe o look que ela usou no funeral do irmão Christopher Ciccone. Ele tinha 63 anos e faleceu devido a complicações de um câncer, conforme divulgado pelo TMZ.

Christopher e Madonna trabalharam juntos anteriormente. Ela afirma que ele foi importante para conseguir desafiar os padrões e preconceitos: "Dançamos juntos no palco no início da minha carreira e, eventualmente, ele se tornou meu Criativo. Diretor de muitas turnês. Quando se tratava de bom gosto, meu irmão era o Papa, e era preciso beijar o anel para receber a bênção dele. Desafiamos a Igreja Católica Romana, a polícia, a maioria moral e todas as figuras da autoridade que atrapalharam a liberdade artística", disse.

Ela continua: "Meu irmão estava bem ao meu lado. Ele foi um pintor, um poeta e um visionário. Eu o admirei. Ele tinha um gosto impecável. E uma língua afiada, que ele às vezes usava contra mim, mas eu sempre o perdoava. Subimos as alturas mais altas juntos e tropeçou nos mínimos mais baixos. De alguma forma, sempre nos reencontramos e nos damos as mãos e continuamos dançando."

