Reprodução: Instagram Bruno Fagundes

Bruno Fagundes abriu o jogo sobre a falta de oportunidades que ele possui no mundo da atuação. Em entrevista à Folha de São Paulo, o artista comentou a respeito das obstáculos enquanto ator e ainda opinou em relação aos comentários que recebe por ser filho de Antônio Fagundes.



"Não fiz nenhum teste esse ano de 2024, acredita? Eu e mais 90% dos atores. Falando com mais pessoas, de produção executiva à [produção] de elenco, elas dizem que está tudo meio parado", iniciou ele.

"Por isso que não posso escolher. Qualquer personagem é personagem nessa altura do jogo [...] É engraçado que as pessoas acham que eu escolho ou não fazer novela por ser filho do Fagundes e isso nunca foi verdade", rebateu ele ao falar das críticas que já ouviu.

"São 16 anos de carreira. Muitos presumem que integro o fenômeno 'nepobaby', mas nunca foi uma realidade", acrescentou ele. Além disso, o ator também mencionou sua sexualidade e discorreu sobre a falta de papéis aos artistas LGBTQIAPN+.

"Estou simplesmente vivendo minha vida e viver com plenitude não é performar uma falsa heteronormatividade, uma mentira. Agora, se outras pessoas decidem não me escalar, isso é um problema sobre elas e, diga-se, um problema grave que deveria ser corrigido [...] Seria absurdo [se fosse homofobia]", finalizou ele.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .