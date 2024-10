Reprodução/Youtube Andressa Urach





Andressa Urach está à procura de um novo amor. A criadora de conteúdo adulto, que terminou a relação com Lucas Ferraz recentemente, anunciou no Instagram Stories que está procurando um novo namorado, mas com uma condição: ele tem que gostar de ser corno.





"Algum homem interessado em ser corno? Acho que descobri que tenho fetiche nisso. Aprendi no meio liberal. Será que sou uma hotwife encubada?", disse ela.

Para quem não sabe, vários casais do meio liberal estão aderindo ao fetiche da traição. Quando um homem gosta de ser traído, ele é conhecido como “cuckold”, e quando a mulher gosta de trair o marido, ela é chamada de “hotwife”.

Em seguida, Andressa adicionou que o parceiro não teria a mesma liberdade que ela, já que ela gosta de trair, não de ser traída.

“Agora quando namorar só quero homem que tenha fetiche em ser corno! Porque sou ciumenta. Só eu posso. Envia essa mensagem para o teu amigo que gosta de ser corno porque estou solteira”, comentou.

Além disso, ela também revelou mais algumas condições para o romance funcionar: “Só não consigo ofender com palavrões, ok amor? Só sei xingar na hora H com palavras gostosas. Não consigo xingar com palavras de humilhação. Com humilhação, eu que choro”.

Fim do relacionamento

Recentemente, Urach admitiu que sua relação com Lucas, que também é criador de conteúdo +18, acabou por causa de ciúmes da parte dela.

“Eu e o Lucas terminamos porque sou muito ciumenta. Nas nossas gravações, tive crises de ciúme e isso estava me fazendo muito mal”, afirmou ela.

Ainda assim, ela continua investindo com força total em sua carreira. Na semana passada, Andressa anunciou que vai vender um encontro presencial para um de seus assinantes da Privacy pelo valor de R$ 15 mil: “Eu sei que não é para todo mundo, mas quem tem interesse e está disposto a investir, vai ter algo que poucos têm a chance de viver”.