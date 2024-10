Foto: Creative Commons Escândalo no Caso Diddy





Nesta terça-feira (22), foi divulgado mais um depoimento envolvendo mais uma vítima de Sean Diddy Combs . Dessa vez um atleta afirmou ao NY Post que o rapper tentou molestá-lo durante uma festa patrocinada pela vodca Ciroc, que é do músico.





O caso teria acontecido em 2022, quando Diddy o convidou para a festa em Los Angeles e quando chegaram ao evento, o músico tentou tirar sua roupa a força. “Combs continuou a se aproximar e depois agarrou os genitais do demandante através de suas calças, apertando-os de maneira áspera e sexual", dizia o documento.

O atleta alegou ter ficado "em estado de choque" e "não conseguiu se mexer". Porém, ele foi salvo quando outra pessoa, que no processo aparece como "Atleta Profissional A", entrou no escritório no momento do ato.

Vítima de 13 anos

No último domingo, as séries de crimes feitos por P. Diddy ganhou mais um capítulo. Isso porque o rapper, que está preso desde meados de setembro, recebeu mais seis novas acusações, sendo que duas das vítimas eram menores de idade, uma com 17 e 13 anos, quando os crimes supostamente aconteceram.

O advogado das vítimas, Tony Buzzbee falou sobre o caso e disse que os crimes aconteceram nas famosas festas do rapper, as freak-offs, e as mulheres não foram identificadas.

Relatos



A nova vítima, identificada como Jane Doe contou que em meados dos anos 2000, quando tinha apenas 13 anos, o motorista de Diddy a convidou para o after party do MTV Video Music Awards que o rapper estava dando em Nova York.

Ao chegar no evento, deram uma bebida para ela, que assim que ingeriu começou a passar mal. Ela falou que Diddy a levou para um quarto com outras duas pessoas famosas. No local isolado, a jovem revelou que foi estuprada por Diddy e o outra artista, enquanto um segundo famoso assistia a cena. “Você está pronta para a festa”, teria dito o rapper, que prosseguiu. Ela ainda alega que o rapper tentou forçá-la a fazer sexo oral.

Em nota, a defesa do rapper negou todas as acusações. “No tribunal, a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca abusou sexualmente de ninguém - adulto ou menor, homem ou mulher”.