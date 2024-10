Reprodução Carmen Lucia foi uma das primeiras personagens apresentados pelo influenciador e humorista Carlinhos Maia

O influenciador e humorista Carlinhos Maia lamentou na tarde desta terça-feira (22) a morte da amiga Carmem Lucia . Conhecida nas redes sociais do humorista como Carminha, ela foi uma das primeiras personagens que apareciam nos Stories de Carlinhos no início da carreira, na Vila Primavera, em Penedo.



No Instagram, Carlinhos compartilhou uma foto abraçado com a amiga. Ele relembrou os momentos felizes que passou com ela.

Na legenda, o influencer escreveu: "Descanse em paz minha eterna Carmem Lucia. Obrigado por tantos momentos incríveis! Te amo, até breve na eternidade”.

Em outra publicação nos Stories, Carlinhos Maia escreveu: "Ela sempre foi uma grande amiga da minha mãe. Quem me acompanha do começo vai lembrar muito dela”.

Em um dos Stories, Carlinhos mostra vídeos do começo da carreira em que Carminha está brincando com ele: "Por que você não casa com uma mina bem gostosa, hein? Com uma menina linda?”, brinca ela. “É um abraço só de amizade, Carmem Lucia? A mão tá no meu peito!”, responde o influencer.

A morte da colega do influencer foi comentada pelos seguidores. Raquel Stefany lamenta: "Que notícia triste”. Lucyellen Frota diz: "Lembro, a senhorinha do café”. "Descanse em paz senhorinha do dedão”, escreveu Isadora Alves.

