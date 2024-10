Viraliza vídeo de candidata bolsonarista limpando as mãos após cumprimentar eleitores Rosana Valle concorre ao cargo de prefeita pela cidade de Santos e foi flagrada por emissora local durante campanha de rua Nos últimos dias tem viralizado nas redes sociais um vídeo em que a candidata Rosana Valle (PL) aparece limpando as mãos após cumprimentar alguns eleitores durante campanha de rua. Concorrendo à prefeitura de Santos, […]O post Viraliza vídeo de candidata bolsonarista limpando as mãos após cumprimentar eleitores apareceu primeiro em EGOBrazil.

