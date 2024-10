Reprodução: Instagram Ralan Styles

Ralan Styles , que ficou conhecido pelo remix da música "Baby Shark", foi morto a tiros aos 22 anos . O caso aconteceu no último domingo (20) após o rapper ter sido vítima de um assalto em Columbus, capital do estado de Ohio.



Segundo informações da polícia ao "The Sun", os disparros aconteceram depois de uma briga entre o musicista e Mahamood Hassan acusado pelo crime. Ele será julgado por homicídio, de acordo com o jornal "The Comlumbus Dispatch".

Lil Goat, irmão de Styles, lamentou a morte do artista. "Não, cara, não pode ser meu irmãozinho. Ainda estou esperando você me ligar e dizer que tudo isso é uma piada. Meu coração está completamente despedaçado, nunca mais serei o mesmo", disse ele no Instagram.

Ralan Styles possui 246,2 mil ouvintes mensais no Spotify e se tornou conhecido após fazer um remix da canção infantil "Baby Shark". Além disso, ele também poussui músicas de destaque, como "Privacy" e "Thieves Haven".

