Reprodução Liam Payne





Liam Payne teria usado diversas substâncias ilícitas antes de cair da sacada do seu hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (16).

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, durante a autópsia realizada pelas autoridades argentinas foram encontrados traços de “cocaína rosa”, que é uma mistura de cetamina, algum estimulante e adoçantes, e “crack” em seu sangue.

Além disso, segundo consta no laudo divulgado pelo tabloide traços de “cristal”, uma droga parecida com a metanfetamina também foi detectado.

Na semana de sua morte, foram divulgadas algumas imagens do seu quarto no CasaSur em que podem ser vistas uma televisão quebrada, fósforos, isqueiro, restos de velas, papel de alumínio e um pó branco, similar à cocaína.



Morte de Liam Payne



Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando que um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves e incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.