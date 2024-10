Reprodução: Instagram Victoria Camacho Dias e Pato Banton

Victoria Camacho Dias ganhou seus 15 minutos de fama ao engatar a música "Go Pato", do artista Pato Banton durante um show em São Paulo no último domingo (20). A menina de 9 anos subiu ao palco do Espaço Unimed e animou a plateia ao cantar a canção ao lado do astro internacional.

O momento foi registrado em um vídeo, que acumula quase 170 mil visualizações. Nas imagens, é possível observar a garota animada cantando o hit "Go Pato", lançado em 1992. Ao longo da apresentação, o britânico se surpreende com Victoria, que sabe de cor a letra inteira.

Em entrevista ao IG Gente , a menina de 9 anos contou sobre a experiência de cantar ao lado do britânico. "Ele me viu cantando a música e trouxe o microfone, aí segui. Ele não acreditou e me chamou no palco".



Assista ao vídeo do momento da criança com o astro musical:

A pequena revelou que conhece o artista porque sua mãe é fã de seu trabalho. "Ela conhece e ama o Pato Banton desde a adolescência e escuta muito em casa. Ela foi no show dele em 1997 no Rio e cantou essa música em uma casa de shows de Niterói", disse.

Victoria segue dizendo. "Quando viu que tinha show dele aqui em São Paulo, comprou pra me levar. Eu ouvia essa música sempre porque tinha certeza que o mesmo ia acontecer comigo! E deu certo!", afirmou a garota ao relembrar a interação que teve com o artista.

"Go Pato" é uma das canções mais famosas do britânico. A faixa possui influências do gênero reggae e faz parte do álbum "Universal Love", lançado em 1992. No Spotify, a música possui mais de 53 milhões de streamings.

Veja o clipe de "Go Pato":





