Reprodução Instagram/ YouTube 'Maníaco do Parque', 'Fallen' e mais estreias

Mais um final de semana chegou e para não gastar mais tempo escolhendo do que assistindo, que tal acompanhar as indicações de filmes e séries recem-lançados no streaming? A reportagem do iG Gente listou as principais obras para você assistir; confira:



‘Maníaco do Parque’ | Prime Video

Um dos assassinos em série mais comentados do Brasil virou alvo de um filme. Estrelado por Silvero Pereira, a obra conta ainda com Giovanna Grigio e Mel Lisboa. A direção fica a cargo de Maurício Eça.





‘É Assim Que Acaba’ | Max

Adaptado para as telonas a partir da obra homônima de Collen Hoover, o filme tem Blake Lively como a doce Lily. Criada em um lar disfuncional e turbulento, a mocinha da história se vê em um relacionamento tão tóxico quanto o vivido por sua mãe. Dividida entre o atual marido e o amor do passado, ela passeia por temas como violência doméstica e maternidade.









‘Comedy Revenge’ | Netflix

Para quem quer rir no fim de semana, a série da gigante do streaming é, definitivamente, a melhor indicação. Na obra, grandes astros da comédia participam de uma competição cômica apresentada por Lee Kyeong-kyu.





‘Fallen - Luz e Sombra’ | Globoplay

A saga best-seller de Lauren Kate ganhou uma adaptação cinematográfica. Os fãs da trama literária agora podem acompanhar Luce (Jessica Alexander), a protagonista, que é acusada de um crime que não cometeu e internada em uma clínica psiquiátrica. A narrativa aposta no misticismo e em um romance fantástico e sobrenatural.





Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $