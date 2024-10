Gleicimara Dultério Homofobia: Justiça condena Gilberto Barros a dois anos de prisão





Você já se perguntou por onde anda Gilberto Barros ? Com novos projetos, o apresentador, de 65 anos, está em duas produções audiovisuais bem comentadas no atual momento.

Ele faz parte da série documental " Volta, Priscila", disponível no Disney+ , exibida pela Band, que aborda o desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort . Na produção, ele relembra a cobertura do caso e conta que, na época, sua equipe recebeu uma ligação com informações sobre o desaparecimento da jovem. A jovem nunca foi encontrada, e o mistério já completa 20 anos.

Conhecido pelo apelido "Leão", ele também aparece no filme Maníaco do Parque – Um Serial Killer Brasileiro , que estreia nesta sexta-feira (18) no Amazon Prime Video.

Desta vez, o comunicador se aventura como ator, interpretando a si mesmo em cenas de um programa policial que acompanha a busca pelo criminoso, interpretado por Silvero Pereira. Recentemente, mais magro e com cabelos grisalhos, Barros marcou presença no evento de lançamento da produção.

Carreira

Sem programa na TV desde o fim do ‘Sábado Total’, da RedeTV, Gilberto Barros ficou famoso ao comandar o ‘Cidade Alerta’, na Record, no final da década de 1990. Antes, havia trabalho no ‘SPTV’ e no ‘Globo Rural’.

Quando entrou para o entretenimento, esteve no comando de atrações como o ‘Leão Livre’ e o ‘Boa Noite Brasil’.

Em agosto de 2017, já sem contrato com emissora, Gilberto Barros fez uma participação na novela ‘Pega Pega’, da Globo, vivendo ele mesmo em reportagem sobre um crime.









