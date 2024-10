Instagram/@robertasilveira28 Roberta Silveira vai representar SC em concurso internacional de beleza





"Compromisso de inspirar outras mulheres" este é o desejo de Roberta Silveira, de 40 anos, que representa Santa Catarina no Beleza Marina Internacional 2024.

Mãe de quatro filhos, esposa, enfermeira, especialista em harmonização glútea e natural de Florianópolis , Santa Catarina, ela conquistou o título de Mrs. Brasil Beleza Marina 2024 , categoria voltada para mulheres na faixa dos 35 e 45 anos.

Com todas as responsabilidades, Roberta enxerga nos desfiles uma chance de inspirar e encorajar outras mulheres. "Representar verdadeiramente todas as mulheres da vida real, que têm sonhos, que são casadas, que têm filhos. Mostrar para essas mulheres que podemos fazer o melhor por nós", disse em uma entrevista exclusiva ao portal "ND+".

Em suas redes sociais, ela também fala sobre a importância de ser miss. "É muito mais do que apenas beleza exterior; é sobre o compromisso de inspirar outras mulheres a acreditarem em si mesmas. É sobre mostrar que, independentemente dos desafios, cada mulher tem a força de transformar seus sonhos em conquistas", afirmou.

"A coroa que eu carrego não é apenas minha. Ela representa cada mulher que ousa sonhar, que trabalha duro para realizar seus objetivos, e que acredita que é capaz de alcançar o impossível. Porque ser mulher é ser capaz, é ser resiliente, e é, acima de tudo, nunca desistir de seus sonhos", destacou.



Nos proximos dias, Roberta embarca para Punta Cana , na República Dominicana, onde mais uma etapa do concurso será realizada. As provas acontecem entre os dias 20 e 24 de outubro. Durante sua apresentação, ela destacará a arte e a cultura da Ilha. O traje típico "Mãe das Águas", que simboliza o mar e as lagoas de Florianópolis, será a peça central de seu figurino especial.









