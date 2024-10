Humberto Maruchel Relembre trajetória de Liam Payne, cantor britânico que morreu aos 31 anos





Uma fã contou ao Daily Mail quais foram as supostas últimas palavras de Liam Payne antes do cantor cair da sacada do seu hotel em Buenos Aires, na Argentina.





A mulher identificada como Rebecca estava hospedada Casa Sur e contou como foi a última que teve com o ex integrante do One Direction, que apresentava um comportamento "anormal". “Eu era de uma boy band, e é por isso que eu estou tão fodido”, teria dito Payne

“Eu entrei no hotel, e ele estava esperando no elevador, e deixou claro que queria que alguém o reconhecesse, havia algo um pouco desesperado nele". Ela também contou que ela e os amigos o reconheceram, mas tentaram não "tietar" o astro.



“Quando o elevador chegou, ele de repente nos disse sem qualquer aviso: ‘Sim, eu sou Liam! Tudo bem, venham, entrem no elevador comigo, eu amo um abraço'”, relatou ela.

Morte de Liam Payne



Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.