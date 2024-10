Reprodução/SBT Silvia Abravanel se emociona ao retomar gravações





Tem casamento chegando! Em breve, a apresentadora Silvia Abravanel vai se casar com o cantor Gustavo Moura , e a curiosidade sobre como será a cerimônia está no ar.

Em uma entrevista exclusiva ao podcast PodMais , de Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, a apresentadora revelou alguns detalhes.

"O vestido já escolhi, já tá tudo certinho, a gente vai casar em um haras, no nosso haras, então vai ser uma coisa bem rústica, bem nossa cara, tô falando até pros convidados todos irem de bota. Eu vou tá bota, minha bota eu até comprei em um site de compra e minha bota é branca e é de cano longo, vou casar de bota", revelou.

A cerimônia será realizada no dia 26 de outubro , no haras da família. Ela também orientou os convidados a usarem botas para não passarem perrengue no local.

O local escolhido para oficializar sua união com o cantor, com quem está noiva desde 2022, tem um significado especial para a herdeira de Silvio Santos. Formada em Medicina Veterinária, Silvia Abravanel é apaixonada por animais e pela música sertaneja, combinando perfeitamente com o ambiente da cerimônia.

