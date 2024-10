Reprodução/Instagram Bow Wow e P. Diddy





Bow Wow está recebendo críticas após dizer que sente falta das festas que P. Diddy dava. O rapper foi preso há mais de um mês e vem sendo acusado de crimes como tráfico sexual e estupro, sendo que a maioria desses delitos eram cometidos nos eventos sediados pelo rapper.





O cantor participou do podcast More to the Story e afirmou que o fim das festas mudou a dinâmica de Hollywood. "Como o fim de semana do BET [premiação da emissora Black Entertainment Television] nas duas últimas edições, não parecia certo. Porque não tinha movimentação, não havia festas, não tinha nenhum lugar para ir", lamentou.

A apresentadora Rosci Diaz então o corrige: "Vamos ser bem específicos entre festas e surtos". O rapper confirmou e destacou: "Não, as festas da indústria, as festas que a gente frequentava. Como ele era importante e monumental para a cultura. Não há mais festas; é como se tivesse um buraco. Ele era um guardião", declarou.



Apesar de ter esclarecido sua fala durante o podcast, o rapper foi alvo de comentários negativos dos fãs. "Estou decepcionado. Espero que haja justiça nas ações de Diddy", lamentou. "Me contaram que você adorava ir para as festas do óleo de bebê", ironizou outro.