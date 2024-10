Instagram/@ajademagalhaes 18/10/2024 Jade Magalhães fala sobre mudança capilar na gravidez





Jade Magalhães, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais , nesta sexta-feira (18), sua experiência com uma mudança capilar durante a gravidez. A influenciadora, que espera seu primeiro filho com Luan Santana , de 33 anos, revelou que está notando o crescimento de novos fios de cabelo e que tem encontrado dificuldades para mantê-los alinhados.

"Vou prender o meu cabelo para começar a maquiagem. Vocês não fazem ideia da quantidade de fiozinhos [de cabelo] novos. Estou feliz com isso, porque dizem que é um bom sinal. Porque quando o cabelo cair, se cair, já têm esses novos. Mesmo passando laquê é muito difícil fazer eles pararem", relatou Na legenda, ela completou: "Bom dia, ainda de carinha inchada".

Recentemente, o casal desfrutou de uma babymoon — uma espécie de lua de mel antes da chegada do bebê — durante suas férias no Caribe. Eles se hospedaram em um resort 5 estrelas na ilha de Turks e Caicos, localizada ao sul das Bahamas e a leste de Cuba, um verdadeiro refúgio de luxo.

As diárias para uma vila exclusiva de dois quartos custam cerca de R$ 63 mil. O espaço, com aproximadamente 260m², oferece amplas salas de jantar e estar, dois quartos, uma academia privativa, uma piscina de raia com borda infinita, além de um mordomo e um carrinho elétrico de quatro lugares exclusivo.

Tiago Ghidotti Luan Santana e Jade Magalhães aproveitam "Babymoon" nos Estados Unidos













