Foto: Lucas Leawry Leo Santana

O "Paggoddin de Leo Santana" , evento musical promovido pelo cantor, previsto para o próximo sábado (19), foi reagendado em decorrência do alerta de temporal que acometerá a cidade de São Paulo .

Por conta do alerta da defesa Civil da cidade paulistana, a atração foi adiada para o domingo (20). Com isso, aqueles que compraram poderão curtir os shows sediados no Parque Ibirapuera, conforme informação da assessoria de imprensa.

Entre os convidados do evento, estão os artistas Thiaguinho, MC Daniel e Péricles. O local será aberto ao meio-dia e o show da voz de "Zona de Perigo" está previsto para às 14h30. Segundo informação, a apresentação de Tiaguinho será às15h30.

MC Daniel faz sua performance às 17h30 e Péricles comanda a noite do evento a partir das 20h30. Das 21h às 22h, acontecerá o after do GG. Aqueles que não puderem ir, terão seu ingresso reembolsado pela plataforma Ingresse.

Evento também contará com a presença de Péricles, Thiaguinho e MC Daniel

Local : Parque Ibirapuera. Horário: os portões abrem ao meio-dia e a primeira apresentação iniciará às 14:30.

