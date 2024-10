Tiago Ghidotti Sertanejos João Pedro

A dupla João Pedro & Fellipe, jovens talentos do sertanejo romântico, está de volta com uma novidade que promete tocar corações em todas as plataformas digitais de música. A canção, que traz a inconfundível harmonia vocal dos irmãos goianos, é uma aposta no romantismo com um toque de vaneira – estilo que já é marca registrada dos artistas.

A nova música chega para o público carregada do estilo romântico e envolvente que abrange os trabalhos da dupla. Segundo João Pedro, a ideia inicial era criar uma canção com uma pegada diferente, mas durante o processo criativo acabou tomando um rumo mais pessoal. “No meio da composição, levamos para um lado mais nosso e saiu uma música romântica”, brinca o cantor.

Composta por João Pedro, Fellipe, Henrique Alves e João Augusto, “Cupido” fala sobre os esforços de uma pessoa para conquistar o amor de outra, retratando o sentimento de se deixar levar pelo coração. A dupla espera que a canção inspire casais e crie momentos especiais entre os ouvintes. “Queremos que muitos casais se inspirem nela e que outros se juntem por causa dela”, comenta Fellipe.

O lançamento do single vem em um momento especial da carreira da dupla. Dois dias depois da chegada de “Cupido” nas plataformas de áudio, João Pedro & Fellipe terão a oportunidade de apresentar a música ao vivo no palco do programa “Caldeirão com Mion”, na TV Globo, no próximo sábado, dia 19, a partir das 16h. Essa apresentação promete dar ainda mais visibilidade à nova canção, marcando mais um passo importante na ascendente trajetória dos irmãos.

Além disso, João Pedro & Fellipe estão cheios de planos para o futuro. “Nosso maior sonho é tocar o coração das pessoas com nossas canções e construir uma carreira sólida, tijolo por tijolo”, afirma a dupla. Os irmãos revelam ainda que estão focados em novos projetos, com músicas que trazem um pouco mais de suas influências pessoais, e já manifestam o desejo de realizar músicas em parceria com grandes nomes do sertanejo, como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, e Bruno & Marrone.

A dupla que conquistou o Brasil com vídeos caseiros

Com 17 e 22 anos, João Pedro e Fellipe iniciaram a carreira publicando vídeos despretensiosos na internet. O sucesso inesperado veio com a música “Coração de Isca”, que viralizou, impulsionando os irmãos a seguirem o caminho da música sertaneja. “Foi naquele momento que percebemos que deveríamos cantar juntos. Desde então, não paramos mais”, revela João Pedro.

A dupla, que já acumula mais de um ano de carreira profissional, estreou na cena com o lançamento do projeto “Resenha Particular”, um compilado de regravações de grandes sucessos sertanejos gravado em um ambiente intimista na chácara da família em Goiânia. Já em 2023, os irmãos apresentaram o DVD “Arruaça”, cujo primeiro single, uma parceria com o cantor Luan Pereira, ultrapassou 2 milhões de streamings no Spotify.

