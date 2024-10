Reprodução Instagram Liam Payne





Liam Payne , ex-integrante da One Direction , foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires , nesta quarta-feira (16). Ele tinha 31 anos.

O médico Alberto Crescenti, diretor do SAME, que é o equivalente ao SAMU, relatou os primeiros socorros prestados pelos paramédicos ao chegarem ao local.

"Às 17h04 [local], fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipe da SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", relatou ao portal argentino Todo Notícias.

“Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda”, disse Alberto Crescente, chefe do SAME.

O diretor também destacou que os resultados da autópsia serão essenciais para esclarecer as circunstâncias da queda fatal de Payne. Ele acrescentou que, conforme as primeiras observações da equipe médica, o cantor apresentou uma fratura na base do crânio e “lesões gravíssimas”. "Não houve possibilidade de fazer nada", afirmou.

De acordo com o profissional de saúde, Liam caiu de uma altura de 14 metros do andar em que estava hospedado até o pátio interno do prédio, e ainda não se sabe se a queda foi intencional ou acidental. Crescenti afirmou que os resultados da biópsia serão fundamentais para compreender as causas do acidente.

"De acordo com o que a equipe viu, ele tinha fratura na base do crânio. Lesões gravíssimas".













