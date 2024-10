Reprodução/Instagram The Town: Liam Payne cancela apresentações na América do Sul





Em 2023 , Liam Payne , ex-membro do One Direction , cancelou os shows que faria no Brasil e em outros países da América do Sul devido a uma "grave infecção renal".

O cantor estava agendado para se apresentar no festival The Town , em São Paulo, e foi substituído por Joss Stone . Ele faleceu aos 31 anos nesta quarta-feira (16), na Argentina.

"É com pesar que devo dizer que não temos outra escolha senão adiar minha próxima turnê pela América do Sul", disse o cantor em suas redes sociais, na época do cancelamento.

"Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar", explicou.



"Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. Estamos trabalhando para reprogramar o passeio o mais rápido possível, mas por enquanto reembolsaremos os ingressos - portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra. Obrigado como sempre pelo amor e apoio e esperamos vê-lo em breve."

Liam Payne, na última vez que passou pelo Brasil, apostou em covers, parcerias e faixas do One Direction.

Morte de Liam Payne

Liam Payne , ex-integrante da One Direction, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (16). Ele tinha 31 anos.

Segundo o jornal argentino La Nacion , o cantor faleceu após cair do terceiro andar do edifício localizado na Costa Rica 6092, bairro de Palermo.

A reportagem diz ainda que a polícia foi chamada ao hotel para conter um homem agressivo, que aparentava estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

















