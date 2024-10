Reprodução/Instagram Detalhes do quarto de Liam Payne

























Nesta quarta-feira (16), o mundo ficou chocado com a morte do ex-integrante do One Direction Liam Payne. O cantor caiu da sacada do terceiro andar do hotel Casa Sur que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.





A polícia local foi chamada em torno das 17h e foi informado a eles que, em um dos quartos, havia um "homem agressivo" que poderia estar sob influência de entorpecentes. Momentos depois, foi escutado um forte barulho e o cantor apareceu caído na área externa do hotel.

O jornal LA NACION conseguiu algumas fotos de como estava o quarto de hotel do britânico, localizado na rua Costa Rica 6092, no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Em uma das fotos, uma televisão LED aparece com a tela danificada, como possivelmente resultado de um impacto causado por um objeto ou um soco. Ao lado, é possível ver garrafas de bebidas alcoólicas e taças.

Além disso, sobre um outro móvel, aparentemente uma escrivaninha, foram encontrados vestígios de várias substâncias. O cenário inclui velas, um pó branco (possivelmente cocaína), um isqueiro, uma lata de refrigerante queimada, papel alumínio, um copo de vidro e partes de uma caixa de sabão. Esses itens podem ser fundamentais na análise forense para verificar o uso de drogas.

Uma das imagens mais impressionantes foi capturada no banheiro, onde, dentro da banheira, há restos de cera e papel alumínio queimado e amassado.

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?





Durante seu tempo no One Direction (que terminou em 2015) e nos anos seguintes, Liam foi internado em clínicas de reabilitação pelo menos duas vezes devido ao abuso de álcool. Dado esse histórico, que impactou sua carreira, existe a suspeita de que uma possível intoxicação ou desorientação tenha contribuído para sua queda fatal da varanda interna.