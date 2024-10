Juliana Morales Morre Liam Payne, do One Direction, aos 31 anos





O cantor Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, revelou suas dificuldades com a saúde mental em 2019, durante uma conversa no programa Straight Talking com Ant Middleton. Na ocasião, ele confessou que enfrentava pensamentos suicidas há anos. O britânico faleceu nesta quarta-feira (16) após cair da varanda do hotel onde estava hospedado, no terceiro andar, em Buenos Aires, Argentina.





"Ser famoso é como passar por uma crise de meia-idade. Tenho sorte de ainda estar vivo", desabafou o cantor na época. Ele mencionou que a luta contra esses pensamentos ainda era um tema delicado. "Não consigo me aprofundar muito nisso. Não fiz as pazes com esse lado da minha vida", afirmou, deixando claro que a fama trouxe mais desafios do que aparentava.

Impacto na vida pessoal

Payne refletiu sobre o impacto do sucesso na vida pessoal e no isolamento que muitos artistas sentem, apesar do carinho de milhões de fãs. "Há momentos em que a solidão é esmagadora, mesmo com a presença constante de outras pessoas. Isso quase me destruiu em várias ocasiões. Passei por uma fase muito complicada, mas tive a sorte de contar com pessoas maravilhosas ao meu lado. Às vezes, a pressão só aumenta, mas acreditei que, mesmo nos momentos mais sombrios, as coisas iriam melhorar", compartilhou o cantor.

A agenda intensa e a distância do filho Bear também foram fatores que contribuíram para o desgaste emocional. "Me sinto extremamente solitário quando fico dias sem vê-lo. Parece que tenho tudo, mas algumas peças ainda faltam. A incerteza é algo constante na minha vida e não sei até quando vai durar. Além disso, há boatos que surgem semanalmente e são difíceis de ignorar. Confiar nas pessoas se tornou um grande desafio", concluiu Payne, refletindo sobre o peso de sua realidade