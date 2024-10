Divulgação/Record TV Ex-Power Couple Nahim e Andreia Andrade se separam após 13 anos

A luta pela herança do cantor Nahim , que morreu em junho deste ano, ganhou mais um capítulo. A ex-esposa do músico Andreia Andrade entrou com um pedido de reconhecimento de união estável para poder gerir os bens deixados pelo cantor. Entretanto, o Ministério Público não reconheceu o vínculo do ex-casal.



A ex-participante do Power Couple disse à jornalista Fábia Oliveira que ainda não pode detalhar muito sobre o caso, mas que "ainda não é uma decisão final". "O que eu entendo é que é uma opinião do Ministério Público, ele pode se manifestar assim como ele se manifestou para o arquivamento do inquérito da causa da morte do Nahim, que foi provado que foi uma morte acidental", explica.

Ela afirma que tem como provar que vivia em uma união estável com o cantor. "Através da comprovação da união estável, aí sim a filha poderá fazer parte, ou não, como a responsável pelo inventário. Tudo vai depender, ainda não é uma decisão final".

A filha citada por Andreia é Noelle Leduc, primogênita de Nahim. Ela contestou o pedido da loira para ser a administradora da fortuna do músico, que conta com uma mansão avaliada em R$ 3 milhões no Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo Noelle, há "conflito de interesses" por parte de Andreia, uma vez que eles estavam separados na época. Ela afirma que Andreia quer uma fatia dos bens no cantor.

Por outro lado, ao Notícias da TV , Andreia afirma que a filha não tinha uma boa relação com Nahim e questionou os motivos dela, agora, querer ir atrás de algo: "Ela só está fazendo isso por conta do imóvel também pertencer à mãe. Só que, contra fatos, não existe argumentos. Ela pode falar, mas terá que provar. Por isso estou pedindo união estável, pois vivi em união ate 12 de junho de 2024 com provas e testemunhas".

