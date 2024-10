Reprodução: Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz desfilou na última quarta-feira (16) no terceiro dia de São Paulo Fashion Week . A artista foi um dos destaques da Bold Strap, marca conhecida por usar de uma estética fetichista. Para entrar no clima, a atriz revelou alguns detalhes da sua vida sexual com o marido, o ator Klebber Toledo.



Em entrevista à Marie Claire , Camila revelou que um dos motivos por se casar com Klebber foi o fato de ele lhe dar muito tesão: "A gente não casa à toa, né? Principalmente os pequenos detalhes que fazem a diferença".

O casal está junto desde 2016, quando contracenaram juntos na novela 'Êta Mundo Bom' e começaram a namorar. Camila e Klebber se casaram em agosto de 2018, em uma praia em Jericoacoara, no Ceará.

Lugares inusitados

Quando questionada sobre os lugares mais inusitados que já fez sexo, a atriz afirma que foi ao livre. Segundo ela, no entanto, que foi uma experiência que a deixava "sempre atenta" ao que rolava em volta.

Para ela, um "sexo com paixão e tesão" é a definição de sexo maravilhoso. Mas ela não descarta que tem alguns fetiches que apimentam o clima: "Uma música, uma vela. Acho que a experiência talvez, mais do que uma roupa ou uma fantasia".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp