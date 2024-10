Foto: Baguá Records Xamã regrava clássico do Nirvana para trilha sonora de série

O ator e cantor Xamã teve seu carro de luxo roubado na noite da última segunda-feira (16). Entretanto, uma ação da Polícia Militar interceptou o automóvel na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O carro foi recuperado alguns quilômetros para frente, próximo ao Maracanã.

A ação foi resultado de uma denúncia de moradores, que presenciaram o assalto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o ladrão teria se assustado com a perseguição e abandonou o veículo. Ele fugiu em uma moto, que estava sendo dirigida por seu comparsa. Nenhum dos suspeitos foram presos.

O artista é dono de uma Lamborghini Urus, modelo 2022 na cor vermelha, avaliado em R$ 4 milhões. De acordo com a assessoria do cantor, o carro foi roubado na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando Xamã estava trabalhado. Quem dirigia o carro no momento era o motorista do artista, que passa bem.

Apenas o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) chega a valores maiores que um carro popular atualmente, ultrapassando a casa dos R$ 140 mil.

