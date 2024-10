Reprodução Instagram Deborah Secco posa de biquíni laranja

A atriz Deborah Secco , de 44 anos, foi eleita como a mulher mais sexy do mundo . O ranking foi feito pelo 'Clube da VIP’. Essa é a terceira vez que a artista é eleita como a mais sexy, tendo sido, anteriormente, considerada em 2008, pela revista Istoé Gente , e em 2011, pela revista VIP .



No Instagram, o perfil compartilha anualmente as mulheres mais sexy. A escolha passa por uma banca com 62 jurados.

No anúncio, a revista escreve: "Ela já está no hall das maiores artistas de sucesso da história do Brasil, mas parece que ainda temos muito para nos surpreender com essa grande estrela que é Deborah Secco. Ela é incansável. Se essa fosse a lista das mais sexy de todos os tempos ela certamente teria seu lugar garantido, mas estamos falando ‘apenas’ de 2024, onde ela está oficialmente coroada a mulher mais sexy do mundo."

Deborah agradeceu pela honraria e disse: "Eu sempre falo que não me sinto sexy… Acho que sou uma mulher livre… e isso talvez seja sexy… Acho que a definição de mulher sexy é ser uma mulher segura… livre… feliz".

O top 10 é composto, majoritariamente, por brasileiras. Veja o ranking:

1º- Deborah Secco

2º- Yasmin Brunet

3º- Rebeca Andrade

4º- Sophie Charlotte

5º- Anitta

6º- Paolla Oliveira

7º- Beyoncé

8º- Mell Muzzillo

9º- Fernanda Bande

10º- Livia Andrade





