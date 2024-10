Vera Fisher ignora treta com Kéfera e sensualiza em fotos na piscina O colega de profissão João Vicente de Castro afirmou durante o programa "De Frente com Blogueirinha" que as atrizes teriam brigado em uma festa de novela

Home

Gente

Celebridades

Vera Fisher ignora treta com Kéfera e sensualiza em fotos na piscina