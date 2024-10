Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Bruna Biancardi resolveu se pronunciar nas redes sociais após ver uma publicação sobre Amanda Kimberlly curtindo indiretas direcionadas à atual de Neymar . Na noite da última terça-feira (14), a influenciadora abriu o jogo sobre a relação que tem com a modelo.



"Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena", disse uma internauta em uma página de fofoca. "A outra [Biancardi] lá tá insegura com Amanda Kimberlly. Ela tá competindo sozinha, porque a mãe da Helena tá só no sosego", acrescentou ela. Ambos os comentários foram curtidos por Amanda .

Sobre as indiretas, a mãe de Mavie opinou : "Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas".

A atual do jogador, então, explicou o que combinou com Neymar após os dois voltarem a se relacionar. "No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim", afirmou ela ao se defender das críticas relacionadas à interação que possui com Helena, filha caçula do atleta .

"Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio", se defendeu.

Bruna Biancardi ainda disse que trata a filha de Amanda da mesma forma que gostaria de ver Mavie sendo tratada pela ex do jogador. "A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo", rebateu.

Ao final do desabafo, a influenciadora desejou que a intriga passasse e que elas deveriam resolver o problema como adultas. "Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa", se posicionou.

"Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso", finalizou Biancardi.

