O cantor Liam Payne compareceu ao show do ex-colega de banda Niall Horan, realizado na Argentina em 2 de outubro, poucos dias antes de sua morte. Ambos integraram a boyband britânica One Direction, formada em 2010 e interrompida em 2016, quando os membros decidiram seguir carreira solo. Nesta quarta-feira (16), Payne foi encontrado morto em um hotel na cidade de Buenos Aires, na Argentina.



Após passar pelo Brasil, a turnê "The Show Live On Tour", de Niall Horan, seguiu para Buenos Aires, onde foi realizado um show único no dia 2 de outubro. Na ocasião, Liam Payne registrou o reencontro com o ex-colega de banda.

"Reunidos", escreveu Payne na legenda, agitando rumores e pedidos para uma reunião de todos os membros da One Direction. O britânico foi ao evento acompanhado da então namorada, a modelo Kate Cassidy.

liam tava um dia desses com o niall cara...como tudo é rápido né.💔 pic.twitter.com/kBgOxIrJbJ — nana (@nanapereiraz) October 16, 2024





así estaba liam payne días antes de morir en el concierto de niall horan en el estadio de river, argentina pic.twitter.com/FrM4IJxpY4 — tucán (@seb_sierra) October 16, 2024