Reprodução/Instagram Fiuk

É o fim do mistério! O cantor Fiuk , de 38 anos, gerou um rebuliço nas redes sociais na última terça-feira (15) após publicar uma foto com uma pessoa misteriosa . O artista aparece 'cheirando o cangote' do novo suposto affair, que, por sua vez, está de costas para a câmera.



A internet não perdoou e levantou diversos nomes de quem o músico poderia estar tento um novo relacionamento, citando até o influenciador digital e ex de Luísa Sonza Chico Moedas.



Mas o filho de Fábio Jr. pôs um fim nas especulações e confirmou nesta quarta-feira (16) que a pessoa com quem ele aparece na foto é a cantora Clau. Fiuk compartilhou uma nova foto beijando a artista que, desta vez, está de frente, com parte do rosto coberto. Entretanto, as tatuagens da loira entregaram saua identidade.

Na publicação, os seguidores brincaram com a situação. O influenciador Toguro escreveu: "Em pleno 2024 e o Fiuk no ataque". Outra pessoa acrescentou: "E você achava que eram tuas fãs que tomavam conta da tua vida, né?".

Nos Stories, o cantor publicou a mesma foto escrito: "20h". Os fãs acreditam que Fiuk vá compartilhar uma parceria musical com a cantora.

Clau tem 28 anos e é do Rio Grande do Sul. Ela já teve sua carreira empresariada por Anitta anteriormente. A jovem já tentou participar do The Voice Brasil duas vezes, mas nunca conseguiu, ganhando fama com suas músicas publicadas no YouTube.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp