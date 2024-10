Reprodução João Vicente reage à gravidez da ex Sabrina Sato e web critica: 'Desnecessário'

O ator João Vicente de Castro surpreendeu os internautas nesta quarta-feira (16) ao reagir de forma inusitada à gravidez de Sabrina Sato, sua ex-namorada. O comportamento do humorista dividiu opiniões nas redes sociais e gerou críticas.

O que aconteceu?

Mais cedo, através da assessoria de imprensa, Sabrina Sato confirmou que está à espera de um filho com o ator Nicolas Prattes. A apresentadora já é mãe de Zoe, 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle.

João Vicente, que namorou Sato de 2013 a 2015, surgiu em um vídeo humorístico reagindo à novidade. A gravação foi publicada pelo perfil "Porta dos Fundos", projeto de humor do qual ele faz parte e que já é conhecido por fazer piadas polêmicas.

O vídeo traz a legenda "Quando você descobre que sua ex está grávida" e mostra o ator chorando e tendo momentos de crise. Apesar do tom humorístico, alguns internautas acharam a publicação desrespeitosa.

"Que desnecessário", comentou um usuário do Instagram. "Não acho graça", concordou outro. "Não dá para ver com humor essa atitude. É desrespeitoso tanto para ela quanto para o atual namorado", disse um terceiro.

Veja o vídeo: