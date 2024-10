Reprodução/Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato





A notícia de que Sabrina Sato está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes pegou a web de surpresa, mas para alguns, não foi uma grande surpresa. Isso porque, ao celebrar a chegada do bebê, internautas relembraram uma declaração polêmica feita por Nicolas no passado.





Na ocasião, o ator da novela Mania de Você havia revelado detalhes íntimos da rotina do casal, afirmando que eles mantinham uma frequência de relações sexuais impressionante – cerca de 50 vezes por semana.

Em uma participação no programa Sobre Nós Dois, comandado por Sabrina e Marcelo Adnet, Nicolas fez a confissão durante uma dinâmica em que os participantes respondiam a perguntas sobre o início de seus relacionamentos. Quando foi a vez de Nicolas, ele não hesitou ao responder a pergunta: "Em início de namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?"

Nicolas, então, entregou a resposta sem rodeios: "Considerando que a gente se vê sete dias na semana... Se vendo de segunda a segunda, no início do namoro, umas 50 vezes". A declaração, que deixou todos no estúdio surpresos, foi recebida com risadas, mas o ator fez questão de justificar a cifra impressionante: "Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada."

Memes

Em tom de brincadeira, muitos comentaram sobre como a rotina do casal parecia intensa, mas agora, com o bebê a caminho, será interessante ver como essa dinâmica vai mudar. "Isso que dá transar 50 vezes por dia", brincou um.